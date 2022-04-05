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05 Nisan 2022 Salı 22:54:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 22:54:00

Bakan Kurum: 20 yılda 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum TOKİ çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Son 20 yılda 5 milyon kişiyi ev sahibi yaptık diyen Kurum, "Bunu işçilerimiz sayesinde başardık" diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, işçilerin emeklerinin, büyük Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin ve dev eserlerinin en büyük gücü olduğunu belirtti.

Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 823 şantiyedeki 70 bin işçiyi selamladı.

Sincan TOKİ proje alanının, Türkiye'nin şehirciliği ve milletin yarınları açısından son derece kıymetli ve sembolik değerinin olduğunu belirten Kurum, 9 ay önce TOKİ'nin ürettiği bir milyonuncu konutun anahtar teslimini yine Sincan'da yaptıklarını anımsattı.

"İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN EMEKLERİ ESERLERİMİZİN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR"

Çevre ve şehircilikten sanayiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan bilişime kadar tüm alanlarda üretimin en önemli unsurunun emek olduğunu vurgulayan Kurum, "İşçi kardeşlerimizin emekleri, büyük Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin, dev eserlerinin en büyük gücüdür. Bugün yapılan her bir anıt eserin, atılan her büyük adımın, kazandırılan her büyük yatırımın altında sizlerin alın teri, el emeği, göz nuru vardır" diye konuştu.

Bakanlık olarak özellikle son üç yılda TOKİ'nin konut üretim sayılarını artırdıklarını ifade eden Kurum, çalışmaları yedi farklı alanda yürüttüklerini dile getirdi.

Söz verildiği gibi konutların teslim edildiğinin altını çizen Kurum, "Bundan tam 20 yıl önce 'bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın, kimse umutsuz ve çaresiz olmasın' dedik. Evini yapıp, yuvasını kurup, anahtarlarını verelim, yıllarca ihmal edilmiş bu milleti biz mutlu edelim istedik" dedi.

"20 YIL İÇERİSİNDE 5 MİLYON VATANDAŞIMIZI EV SAHİBİ YAPTIK"

Tüm şehirlerde binlerce kişinin huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı yeni cazibe merkezleri inşa ettiklerini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Bu anlayışla 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemizdeki konutlarımızın tamamının inşaatları harıl harıl devam ediyor. İnşallah 2023 yılında tüm konutlarımızı tamamlayacağız ve söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah'a hamdolsun TOKİ'mizle yaklaşık 5 bin şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık. Ülkemize son 20 yılda yaklaşık 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdık. 20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık, duasını aldık."

Etiketler : Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum TOKİ
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