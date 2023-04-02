Bakan Kurum: 11 ilde 1 yıl içinde yuvalarımızı teslim edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "11 ilde 1 yıl içinde yuvalarımızı teslim edeceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...
11 ilde 1 yıl içinde yuvalarımızı teslim edeceğiz
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