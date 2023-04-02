Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar...

11 ilde 1 yıl içinde yuvalarımızı teslim edeceğiz

Afetten 54 gün sonra toplam 65 bin konutun temelini attık. 54 günde 65 bin konut temeli atan bir Türkiye var. Bu eserlerin garantisi kimdir? Teminatı, garantisi Cumhurbaşkanımızdır