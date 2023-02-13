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13 Şubat 2023 Pazartesi 23:15:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 23:15:00

Bakan Kurum: Ay sonunda tüm illerde inşaata başlayacağız

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade etti. Bakan Kurum; "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum; Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Bakan Kurum; "Vatandaşlarımız hasar tespiti yapılmayan binalara girmemeli. Hasarsız ve az hasarlı binalara rapor verilince girilebilir" dedi.

Bakan Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve işyerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve işyerine denk geliyor" açıklamasını yaptı.

Afad ile çalışmalarına devam ettiğini belirten Bakan Kurum; "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı. Ağır hasarla ilgili süreçte zaten binalarımız yıkılacak. Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." uyarısında bulundu.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını dile getiren Bakan Kurum aynı zamanda "(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde) Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : bakan kurum son dakika deprem

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