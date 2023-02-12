Bakan Kurum: 10 ilde 171 bin 882 bina incelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiğini belirterek, "24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Kurum, Gaziantep Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki can kaybının 3 bin 273'e ulaştığını, 13 bin 325 vatandaşın da yaralı kurtarıldığını söyledi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Bakan Kurum, "Şu an 138. saatteyiz, bize onların uzandığı eller hepimize umut oluyor ve motivasyonumuz giderek daha da artıyor." diye konuştu.

Kurum, depremin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz çok büyük bir aileyiz, çok güçlü bir milletiz, çok güçlü bir devletiz ve yapılması gerekenleri de işte aynı anlayışla, aynı şuurla sahaya yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak da inşallah hem hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine hem de yaralılarımıza hem bugün hem de bundan sonraki süreçte her türlü ihtiyacı giderecek çalışmalarımızı da hep birlikte yapacağız. Arama kurtarma çalışmalarımız halen devam ediyor ve ilk dakika itibarıyla bin 324 binada arama kurtarma faaliyeti yaparken şu an AFAD öncülüğünde 36 enkazda yine 3 bin 354 arama kurtarma personelimizle, iş makinelerimizle birlikte yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Toplam 23 bin 59 kurtarma personeli ve gönüllü kardeşimizle birlikte bir kardeşimizin, bir vatandaşımızın daha hayata tutunabilmesi mücadelesini veriyoruz ve bu hassasiyetle çalışmalarımızı yürütüyoruz. İşte 89. saatte, 110. saatte 138. saatte yine vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Şengül'ümüz, Ahmet'imiz, Mehmet'imiz yaşama inşallah arama kurtarma ekiplerimizin mücadelesiyle tutunacaklar."

Tüm deprem bölgesinde olduğu gibi Gaziantep'te de geçici barınma ihtiyaçlarını giderecek çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Kurum, kentte 18 bin 868 çadırın kurulduğunu, bu sayıyı talep halinde 35 bine kadar çıkarabileceklerini, ilk etapta bin 408 konteyner kurduklarını kaydetti.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını 10 ilde 6 bin personelle yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşımızın girmemesini, kesinlikle bu binalarda oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi. Tabii hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız bizim e-devlet sisteminden hasartespit.gov.tr adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler ve az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evleri hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine bu manada girebilir ve bu süreçte tabii ki barınma ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır."

Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarını 10 ilde 6 bin personelle yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 ilde 171 bin 882 bina incelendi. 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespiti yapılmayan binalarımıza vatandaşımızın girmemesini, kesinlikle bu binalarda oturmamasını, eşya dahi almaması noktasında uyarılarımızı bir kez daha yapmak isterim. 10 ilde incelenen binalardan 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün az hasarlı ve hasarsız olduğu tespit edildi. Tabii hasarsız ve az hasarlı yapılardaki oturan vatandaşlarımız bizim e-devlet sisteminden hasartespit.gov.tr adresinden binalarına ilişkin tespitlerini net bir şekilde öğrenebilirler ve az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlarımız evleri hasarsız olan vatandaşlarımız evlerine bu manada girebilir ve bu süreçte tabii ki barınma ihtiyaçları onların talepleri doğrultusunda ne zamana kadar isterlerse dışarıda sağlanacaktır."

Yeni afet konutlarına ilişkin çalışmalarını da 10 ilde eş zamanlı olarak sürdürdüklerini bildiren Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, nasıl daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de bir yıl içerisinde konutlarımızı teslim etmeye başladıysak, 1 milyon 180 bin konutu TOKİ'mizle nasıl bitirip, vatandaşlarımıza teslim ettiysek buradaki afet konutlarını da en iyisini, en güzelini, en sağlamını yapacağız. Bugün yaşadığımız bu büyük afette yapılan konutlara baktığınızda, incelediğinizde yıkılan binaların yüzde 95'inin yine 99-2000 öncesi yapılar olduğunu görüyoruz. İşte 2002 sonrasında yapılan yapılara baktığınızda büyük bir kısmının da sağlam olduğunu görüyoruz. Burada yine yapılan düzenlemelerin, mevzuatın ne kadar önemli olduğunu da yine burada ifade etmek isterim."