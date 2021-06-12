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12 Haziran 2021 Cumartesi 12:12:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 12:12:00

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Çağrıda bulundu!

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Sağlık Bakanı Koca, yerli aşıda Faz 3 aşamasına geçildiğini belirterek vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz 3 aşamasına geçilen yerli koronavirüs aşısı için gönüllü olma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kaydetti:

Etiketler : YERLİ AŞI FAZ3 GÖNÜLLÜ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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