12 Haziran 2021 Cumartesi 12:12:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 12:12:00
Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: Çağrıda bulundu!
Sağlık Bakanı Koca, yerli aşıda Faz 3 aşamasına geçildiğini belirterek vatandaşlara gönüllü olma çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz 3 aşamasına geçilen yerli koronavirüs aşısı için gönüllü olma çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kaydetti:
Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım. https://t.co/E8uh4tlN81 pic.twitter.com/Pg4xo7Yrsz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2021
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