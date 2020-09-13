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13 Eylül 2020 Pazar 00:45:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 00:47:00

Bakan Koca'dan video çekip yardım isteyen gence ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KOVID-19 hastası olmasına rağmen hastanenin yatış vermediğini iddia eden gencin tetkiklerinin bugün tekrar yapıldığını, KOVID-19 bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Tuzla Devlet Hastanesi önünde çekilmiş bir video gördüklerini belirtti.

"HASTANEDE YATIŞINI GEREKTİRECEK BİR SAĞLIK DURUMU YOK"

Videoda, KOVID-19 hastası olduğunu ancak hastanenin yatış vermediğini söyleyen bir gencin yardım istediğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Ensari Koç isimli gencin 30 Ağustos'ta yapılan testi pozitif çıkmış ve ilaç tedavisine başlanmış. Tedavisinin ardından 10 Eylül'de yapılan kontrol testinin sonucu ise negatif çıkmış. Yani hastalığı atlatmış.

Bugün yardım talebi üzerine, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tetkikleri tekrar yapıldı, KOVID-19 bulgusuna rastlanmadı. Hastanede yatışını gerektirecek bir sağlık durumu yok.

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