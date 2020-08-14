Bakan Koca'dan velilere uyarı: Çocuklarımızın fedakarlığını karşılıksız bırakmayın, tedbirlere uyun
Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada okulların 21 Eylül'de yüz yüze eğitime geçileceği kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu açıklamanın ardından yaptığı paylaşımda 'Çocuklarımız fedakarlık yapıyor, bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun' sözleriyle velileri uyardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun." açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.." dedi.
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