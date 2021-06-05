Bakan Koca'dan vefat sayılarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Vefat sayımız bugün 100'ün altına indi. Gösterdiğiniz dikkat ve aşı, giderek her şeyi kontrol altına alıyor. Aramızdan ayrılan hastalarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. " dedi.

"AŞIDA TOPLAM 30 MİLYON DOZA ULAŞTIK"

Bakan Koca koronavirüse karşı aşılamada 30 milyon doza ulaşıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle ulaştığımız bu sayının sonuçlarını çok yakında, 84 Milyon birlikte göreceğiz. Sağlıklı günlere dönmek için yol doğru, kararlılıkla devam edelim."