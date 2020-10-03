Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür!

Bakan Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini takdir eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür etti. Bakan Koca ayrıca bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."
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