Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür!

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03 Ekim 2020 Cumartesi 12:59:00 - Güncelleme:03 Ekim 2020 Cumartesi 12:59:00

Bakan Koca'dan Türkiye'yi takdir eden DSÖ'ye teşekkür

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini takdir eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'ne teşekkür etti. Bakan Koca ayrıca bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

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