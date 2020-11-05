Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için ‘geçmiş olsun' mesajı

Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için ‘geçmiş olsun' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu.



Kovid-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.