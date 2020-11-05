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05 Kasım 2020 Perşembe 22:03:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 22:03:00

Bakan Koca'dan taburcu edilen Soylu ve ailesi için ‘geçmiş olsun' mesajı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede Covid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bakan arkadaşım Süleyman Soylu taburcu oldu.

Kovid-19 tedavisi, bir süre evde dinlenerek tamamlanacak. Çalışmalarına eski enerjisiyle devam edeceği için mutluyuz. Kendisine ve ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca sosyal medya
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