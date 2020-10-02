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02 Ekim 2020 Cuma 17:13:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 17:13:00

Bakan Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Birçok ilimizde kontrol altına aldık

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgesel müdahalelerin sonuçlarının verimli olduğunu duyurdu. Konya'daki açılışa katılan Bakan Koca 'Konya dahil yüksek artış gösteren illerimizde başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye genelinde (vakalarda) düşüşlerimiz devam ediyor. Yataklarımızın Türkiye genelinde yüzde 44'ü, yoğun bakımlarımızın yüzde 65'i dolu. Sağlığa yapılan yatırımlar, güçlü altyapımız ve fedakarca çalışan sağlıkçılarımız sayesinde, salgınla mücadeleyi birçok ülkeden daha etkin yürüttüğümüze inanıyorum." dedi. 

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