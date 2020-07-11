Bakan Koca'dan son dakika açıklaması! "Bugün en az 1000 kişi yakalanacak!"
Son dakika gelen habere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Koca, son verilere göre, bugün en az bin kişinin koronavirüse yakalanmasının beklendiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayımladığı mesajında, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.
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