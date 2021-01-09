Sağlık Bakanı Koca'dan SMA açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastası çocuklarımızın tedavisi ile ilgili her türlü tedbiri alıyoruz, en iyisini yapmak üzere tüm güncel gelişmeleri takip ediyoruz." dedi.

Bakan Koca, "SMA Bilim Kurulumuz hangi hasta için hangi tedavinin uygun olacağına karar veriyor. Biz de bu tedavi bilimsel olarak değerlendirilebilir olduğunda uygulanmasını sağlıyoruz." diye konuştu.