Bakan Koca'dan Ağrı'da saldırıya uğrayan sağlık çalışanına destek
Kaynak: AA
Ağrı'da saldırıya uğrayan bir sağlık çalışanı ile ilgili bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanının, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hasta ve yakınına yaptığı "sosyal mesafeye uyma" uyarısı üzerine saldırıya uğradığını belirterek, "Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil." ifadesini kullandı.
Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, COVID-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına SOSYAL MESAFEYE UYMALARI UYARISI üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakârlığa hazır. Ama buna değil. pic.twitter.com/ZjL2gsT4O7— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 11, 2020
Koca, Twitter hesabından şiddete uğrayan sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:
"Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesinde görev yapan bir çalışma arkadaşımız dün saldırıya uğradı. Saldırı, Kovid-19 şüphesiyle teste gönderilen hastayla yakınına 'sosyal mesafeye uymaları' uyarısı üzerine gerçekleşti. Sağlık çalışanları her türlü fedakarlığa hazır ama buna değil."
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