09 Temmuz 2020 Perşembe 17:05:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2020 Perşembe 17:20:00
Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama: Yaralılarımızın tedavisine başladık
Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların tedavilerinin devam ettiğini durumu ağır olan bir yaralının da ameliyata alındığını kaydetti.
Sağlık Bakanı Koca:"Sakarya’daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum."
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