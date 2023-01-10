Bakan Koca'dan sahte ilaç iddialarına yanıt: Ülkemize bir kutu girmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ENDİŞE ETMEYİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK"



Bakan Koca, son 10 gündür grip vakalarında azalma yaşandığını ifade ederek, "Grip salgınında son dönemde influenza görülme sıklığı, RSV'nin (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) önüne geçti. Son bir hafta on gündür hasta sayılarında düşüş görülmeye başlandı. Daha önce RSV daha sık görülürken şimdi influenza ön planda" şeklinde konuştu.

Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Görülme sıklığında İnfluenzadan sonra RSV, sonra Rhinovirüs, sonra Covid geliyor. Covid yine aynı seviyelerde, toplam vakaların yüzde 5-6'sı seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Endişe etmeyi gerektiren bir durum yok."

SAHTE İLAÇ İDDİALARI



Fahrettin Koca, sahte kanser ilacı iddialarına açıklık getirdi, "Bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır" şeklinde konuştu.

Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Burada yapılmak istenen şeyin ne olduğunu size açıklayayım. TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) gibi uluslararası bir otorite var. Bazı ülkelerde; Bangladeş, İran, Arjantin, Tayvan gibi; ülkemizde ruhsatı olmayan ilaçların Türkiye'ye girişi yapılmak isteniyor. TİTCK bu anlamda güvenilirliği artırmak üzere kılavuz yayınlayarak; biyoeşdeğerlik, biyoyararlanım gibi ilave kanıtlar ve kalite belgeleri isteyerek tedbirleri sıkılaştırdı. Bahsi geçen bu ülkelerden ilaç getiren bazı firmaların bu düzenlemelerden rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu olayın altındaki mesele budur. TİTCK ilaç almaz, TİTCK ilacı Türkiye'de ruhsatlandırır veya yurtdışı ilaçsa etkili ve güvenli olduğunu belirler ve listeye alır. İlacın satın alınmasıyla ilgisi yoktur. Bizim yaptığımız kılavuz güncellemesi. Tedbirleri daha da sıkılaştırıp vatandaşa güvenilir ilaç sağlamayı amaçlıyor. Bu ülkelerden ilaç getirmek isteyenler ise, ucuz maliyetli ancak kalitesi belirsiz ilaç getirilerek, ilaç teknolojisi gelişmiş ve uluslararası tanınırlığı olan ilaç otoritelerine üye ülkelerin ilacıyla eşdeğer kılınıp, yüksek fiyatlara satmak isteyenler. Bu durumda, bizim kılavuzumuz da bunu yapmak isteyenlerin oyunlarını yani rantı bozan bir kılavuz. Bu iddialar bu odaklar tarafından çıkarılıyor. Bu gürültü buralardan kopuyor. Ama önümüzdeki dönemde tedbirlerimizin devamı gelecek"

"HASTALARIMIZDA KULLANILMASI SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"



2019 yılında soruşturmanın tamamlandığını, ilacın sahte olduğu belirlenir belirlenmez ilgili tüm bilgi ve belgeler sunularak savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden Koca, " TİTCK kayıtlarına göre ülkemize Bangladeş'ten bugüne kadar iddiaya konu olan ilacın bir kutu dahi girişi olmamıştır. Hiçbir şekilde hastalarımızda kullanılması da söz konusu olmamıştır" açıklamasını yaptı.