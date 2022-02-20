Bakan Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarına karşı tüm toplum kesimlerinde artan duyarlılıktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok." ifadesini kullandı.