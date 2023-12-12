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12 Aralık 2023 Salı 15:06:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 15:06:00

Bakan Koca'dan Saadet Partili Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Saadet Partili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.

Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulunda, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve hükümetin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bitmez, 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığıldı. Bitmez, bu sırada başını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez'e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez'e kalp masajı uyguladı. Bu sırada diğer doktor milletvekilleri de Bitmez'in yanına geldi. Bitmez'e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez'e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLDİ

Bu arada Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Genel Kurulda bütçe görüşmelerine ara verdi.

Etiketler : saadet parti hasan bitmez tbmm anjiyo yoğun bakım
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