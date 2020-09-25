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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka artış hızı kontrol altında
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25 Eylül 2020 Cuma 11:34:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 12:13:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vaka artış hızı kontrol altında

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Samsun'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada vaka artış hızının kontrol altına alındığını kaydetti. Samsun'da ve bölge illerde gerçekleştireceği toplantının ardından akşam saatlerinde tekrar açıklama yapacağını kaydeden Koca 'Son 1 haftada temaslıları takip süremiz 9 saate inmiş durumda' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Valiliğini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün Orta Karadeniz'deki illerimizin durumlarını değerlendirmek ve incelemek üzere Samsun'dayız. Koronavirüs salgınının Samsun'daki seyrini ele aldık. Sunulan sağlık hizmetlerinin durumu ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma fırsatı bulduk. Samsun bölgenin cazibe merkezi. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Koronavirüsle birlikte adımlarımızı da buna göre atacağız.

Samsun'un ihtiyaç duyduğu sağlık tesisleri ve özellikle şehir hastanesi konusunda değerlendirmemizi yapmış olduk. Akşam bu konuda daha detaylı açıklamamız olacak.

Bildiğiniz gibi 6 aydır koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Bir dönem kurallara uyarak yaşadığımız belirgin düşüş ne yazık ki uzun süreli olmadı. Hasta sayılarımız ve kayıplarımız yeniden artmaya başladı.

VAKA ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINA ALINDI

Bu durum sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu'da olsa da büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı.

Samsun ve civar illerde bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması sebebiyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre 3'te 1 oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum.

Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Samsun'da ise takip süremiz 9 saate inmiş durumda.

Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli uyarım olacak. İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17. Hasta oranımız ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak; başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve bizlerin görevi.

Her zaman altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tespit edersek salgın kontrolünde de o kadar başarılı oluruz. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli önleyici gücümüz. Toplantımız bittikten sonra akşam saatlerinde tekrar sizlerin karşısına geçip daha detaylı bilgi ve aldığımız kararları açıklamış olacağım. Ve soruları cevaplayacağım. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum.

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