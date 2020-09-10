Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Van'da vaka sayısı 2 katına çıkmış durumda

"Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde." diyen Bakan Koca, "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz.

Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Korona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk.

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Bu artış homojen bir dağılım göstermiyor. Bazı illerimizde hasta sayılarımız sabit ve düşerken. Bazı illerde ise istemediğimiz tablolara şahit oluyoruz.

Altı ilimizde yüzde 30 ile 70'lere varan düşüşler gördük, bu düşüşler bizi memnun etmişti. Ancak Van için aynı durum mevcut değil.

Van, bakanlık olarak mercek altına aldığımız merkezlerden biri oldu.

Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde.

Van'da üç hafta öncesinden başlayan ciddi bir yoğunluk yaşamaktayız. Bugün durumu kontrol etme çabası içindeyiz.

Sağlık kuruluşlarında sorun olmadığını söyleyebilirim.

Her zaman altını çiziyorum temasları ne kadar erken tespit edersek kontrolde o kadar başarılı oluruz. Türkiye temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri.

Her zaman altını çiziyorum temasları ne kadar erken tespit edersek kontrolde o kadar başarılı oluruz. Türkiye temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biri.

Bir diğer önemli hususu da vurgulamak istiyorum. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz.

Yoğun bakım hastalarımızın çoğunun da 65 yaş üstü vatandaşlarımız oluşturuyor. Yaşlılarımızın, özellikle korunabilir olması son derece önemli. 4 katına varan vaka artışının 65 yaş üzerinde görülmesi ciddi risk oluşturmakta.