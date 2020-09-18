18 Eylül 2020 Cuma 12:09:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 12:12:00
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: İzmir'de yüzde 42 vaka artışı var
Bakan Koca İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
- İzmir'de son bir haftada vaka artışı yüzde 10'lara geriledi.
-İzmir'de 1 ay öncesine göre yüze 42 vaka artışı var. İzmir'de 445 filyasyon ekibi sahada çalışıyor.
- Kızılay'dan immün plazma çağrısı: Koronavirüs yoğun bakım hasta sayısı arttı stoklar tükeniyor
- Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: İzmir'de yüzde 42 vaka artışı var
- Yunan'dan yeni tahrik! Yeni Bosna'ya dev haç diktiler
- Bakan Soylu: 21 Eylül'den itibaren sürücü belgesi bilgileri yeni kimlik kartına yüklenecek
- İstanbul'da mesai saatleri değişecek mi? Vali Ali Yerlikaya açıklayacak
- MSB: Doğu Akdeniz'de Gediz fırkateyni harekâta hazırlık kapsamında suüstü ve hava savunma atışları eğitimi icra etti