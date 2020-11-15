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15 Kasım 2020 Pazar 12:14:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 12:14:00

Bakan Koca'dan maske uyarısı

Kaynak: DHA

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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından, maske kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, maskenin doğru kullanılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Başka bir paylaşımına "Doğrusu bu" notuyla maske kullanım uyarısında bulunan Koca "Maskenin koruyuculuğu, ağzı ve burnu tamamen kapatmasına bağlıdır. Havayla doğrudan temas önlenmelidir. Örneğin, burun açıkta bırakılırsa virüse yoğun şekilde maruz kalmanız mümkün. Virüs yükü arttıkça da hastalık ağırlaşır. Maskenizden tam yararlanın. Hastalığın önünü kesin." ifadelerine yer verdi.

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