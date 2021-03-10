  • BIST
    1564.94
  • Dolar
    7,5166
  • Euro
    8,9637
  • Altın
    416,5720
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan kritik mutasyon açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile nükleer anlaşmayı görüştü
Merkel: Aşının etkileri 3-4 ay sonra görülecek
Vaka ve hasta sayısında artış
Türkiye Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu
Beylikdüzü'nde şüpheli ölüm: Bir kadın silahla vurulmuş halde bulundu
Açıköğretim lise sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı otoparkı Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli olacak
Nükleer enerjide dev adım
Mavi Vatan'da kuş uçmayacak!
Bahçeli'den Akşener'e çok sert tepki
Libya'da hükümet güvenoyu aldı
"Ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz"
Baharın müjdecisi
Evde tek başına
İnternetten fırın aldı, oyuncak geldi
Pamuk şekeri bıraktı, sebze ve meyve satıyor!
Torunlara hediye
Mutasyonlu virüsü yendi
Kate Winslett'in tercihi Türk tasarım!
"Yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın"
Kulakları hayatını kararttı
Karavan krizi yaşamadık
Usta oyuncuya veda
10 Mart 2021 Çarşamba 22:39:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 22:39:00

Bakan Koca'dan kritik mutasyon açıklaması

ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca, "Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Koca, "Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Koca, "Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

"Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." ifadesini kullanan Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir."

Koca, bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantının tespit edildiğini bildirdi.

"Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor." ifadesini kullanan Koca, bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız olmadığını kaydetti.

Bakan Koca, "Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Fahrettin Koca küresel tedarik Mutant virüsler
Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu

Ünlü oyuncunun otomobilinde uyuşturucu bulundu
Resimli terapi

Resimli terapi
Fakiri ne yapayım

Fakiri ne yapayım
Sakiler'den yeni şarkı

Sakiler'den yeni şarkı
Sosyetede hacker şoku

Sosyetede hacker şoku
46. yaşa HES kodlu merhaba

46. yaşa HES kodlu merhaba
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap

1 aylık kızına 14 bin takipçili hesap
Setten Kıvanç

Setten Kıvanç

EN ÇOK OKUNAN HABERLER