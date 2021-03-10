Bakan Koca'dan kritik mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Koca, "Riskli olanın virüsün kendisi değil, kasten veya ihmalle virüsün yayılmasına neden olan davranışlarımız olduğunu akıldan çıkarmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Koca, "Son hafta verileri, ülke genelinde tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor." açıklamasında bulundu.

"Mutant virüsler yayılım hızını artırmıştır. Her ne kadar bu artış hastanelere yatışları paralel şekilde etkilemese de çok vaka çok hasta potansiyelini barındırıyor." ifadesini kullanan Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirmiş durumdayız. Aşı tedarikine paralel olarak bu performansımız bazı dönemler yavaşlasa da artarak devam edecektir."

Koca, bugüne kadar 76 ilde 41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantının tespit edildiğini bildirdi.

"Bilelim ki maviye yolculuğumuz virüsten korunarak yaşamayı öğrenmekten geçiyor." ifadesini kullanan Koca, bu hızlı bulaşan varyantlara karşı halen tedbirden ve aşıdan başka silahımız olmadığını kaydetti.

Bakan Koca, "Aşı için küresel tedarik güçlüğü, tedbir için de bir yılın verdiği yorgunluk var. Hep birlikte el ele bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum." açıklamasında bulundu.