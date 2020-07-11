Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için uyarı

Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.

