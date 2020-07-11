Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için uyarı

Bakan Koca'dan 'Kovid-19' için tedbir uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.
Son verilere göre, bugün en az 1.000 kişinin COVID-19’a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 11, 2020
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