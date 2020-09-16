Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalar

Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yaptı.



Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde. Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Salgın dünya genelinde tırmanışta. 9 aylık salgın mücadelesinde toplumların duyguları benzerlik gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa.



- Filyasyon ekiplerimizin dünyada örneği yok. Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Pozitif tanı konulmuş her hasta gerekli sağlık hizmetini almıştır. İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır, özellikle iki aydır bulaşma hızlanmış durumda. Virüs yayılmaya devam ediyor, çok sayıda insanımız tedbir almayarak yayılıma destek oluyor.

"HES MOBİL UYGULAMASININ İNDİRİLMEDİĞİ CEP TELEFONU KALMAMALIDIR"

- HES mobil uygulamasını kullanmanızı talep ediyorum. HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır.

- (HES kodu) Bugüne kadar izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkmaya teşebbüs eden yaklaşık 140 bin kişi bu sistemle engellenmiştir.

- Sorumsuzluk göstererek toplumda risk oluşturan kişilere karşı bir diğer önlem akıllı bileklik uygulamaları olacaktır.

- Her gün ortalama 100 bin test yapılıyor. Artan yeni hasta ve ağır hasta sayısı bugüne kadar kimsenin tedavi almasına mani olmamıştır. Hiç kimse hasta olursam nasıl olsa tedavim yapılır kolaycılığına kaçmamalıdır.

"ÇİN AŞISININ İLK UYGULAMASINA BAŞLANDI"

- Tarih sonu gelmemiş bir salgın kaydetmemiştir. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz. Biz de tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Çin aşısının ilk uygulamasına başlandı. Demektir ki sonu görünen salgında son kritik ayları yaşıyor olabiliriz.

- Gerçek normalimize döneceğiz, bize destek vermenizi istiyorum. Sizi güç birliğine davet ediyorum.

- Türkiye'de son 24 saatte 1771 yeni vaka tespit edildi, 63 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1342 artarak 262 bin 602’ye yükseldi.

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