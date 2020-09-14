Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Bugün 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda, Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konulduğu belirlendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı:
Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliri.
Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu.
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Bugün 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu
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