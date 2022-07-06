Bakan Koca'dan Konya'daki saldırıya tepki: Dehşet saçan canilik
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da doktora düzenlenen silahlı saldırıya tepki gösterdi. Bakan Koca, ''Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor'' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastenesi'nde doktora düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.''
Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2022
BAKAN KOCA'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: "BİZİM YÜREĞİMİZ YANIYOR KEMAL BEY"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'ndeki saldırıya ilişkin paylaşımında skandal ifadelere imza attı. Kılıçdaroğlu'na cevap Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.
Bakan Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:
Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?
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