Bakan Koca: Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin büyük sağlık yatırımlarına devam ettiğini belirtti.
Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.
218 POLİKLİNİK İLE HİZMET VERİLECEK
Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı. 218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek. Hastane ayrıca depreme karşı 1069 sismik izolatöre sahip olacak.
Türkiye büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. 6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak. pic.twitter.com/9XGIXnhx5q— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2023
- Bakan Koca: Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor
- Başkan Erdoğan, Ordu milletvekili aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı
- "Dönem sonunda inşallah tek haneli rakamları göreceğiz"
- Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş tutuklandı
- Bakan Özer: Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'ye yepyeni bir hikaye kazandırdı
- "Türkiye'nin yolunu kesmeye ne hadleri ne de güçleri yeter"