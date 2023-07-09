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Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı seçilen Yılmaz'a tebrik mesajı
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09 Temmuz 2023 Pazar 18:18:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 18:18:00

Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı seçilen Yılmaz'a tebrik mesajı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay Başkanı olarak seçilen Fatma Meriç Yılmaz için sosyal tebrik mesajı yayımladı.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Kızılay Başkanı olarak seçilen Fatma Meriç Yılmaz'a yönelik tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Kızılay'ın Türkiye'nin dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayarak, Meriç'e yeni görevinde başarılar diledi.

Fahrettin Koca, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bugün yapılan genel kurul toplantısında ülkemizin dünya çapında büyük sivil toplum ve insani yardım kuruluşunun yeni genel başkanı seçildi. Kendisini kutluyor ve başarılar diliyoruz.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca kızılay başkanı fatma meriç yılmaz tebrik mesajı
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