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25 Aralık 2020 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2020 Cuma 19:00:00

Bakan Koca'dan İstanbul için sevindiren haber

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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Son hafta içinde vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini belirten Koca, "Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğun bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle koronavirüs oranlarını değerlendirdi.

İstanbul'da son hafta içinde vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini belirten Koca, "Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğum bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." dedi.

Sahada 1963 filyasyon ekibinin temaslı taramasını sürdürdüğünü kaydeden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."

Etiketler : bakan koca korona virüs vaka
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