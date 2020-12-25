Bakan Koca'dan İstanbul için sevindiren haber

Bakan Koca'dan İstanbul için sevindiren haber

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul il sağlık yöneticileri ve başhekimleriyle koronavirüs oranlarını değerlendirdi.

İstanbul'da son hafta içinde vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini belirten Koca, "Polikliniklerde yüzde 50'ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına yüzde 35, yoğum bakımlara yüzde 30 olarak yansıdı." dedi.

Sahada 1963 filyasyon ekibinin temaslı taramasını sürdürdüğünü kaydeden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız."