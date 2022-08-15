VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de Avrupa Birliği vatandaşlarının sayısı azalıyor
İngiltere sınırı ihlal etti! Rus savaş uçağı havalandı
Bakan Koca'dan intern doktorların ücretlerine ilişkin açıklama
Trump'tan yeni iddia: FBI 3 pasaportumu çaldı
Donetsk'te mahkeme 5 yabancıyı daha paralı asker olmakla suçladı
Altun: AK Parti demokraside, ekonomide, dış politikada dönüşüm gerçekleştirdi
Mardin'de terör operasyonu: 20 gözaltı
1 milyonu aşkın aday üniversiteye yerleşti
Kadın voleybolunda Türkiye altın madalya kazandı
Alman Eurofighter uçakları, Hint-Pasifik bölgesinde tatbikatlara katılacak
Ukrayna ve Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan saldırılar için birbirini suçluyor
Bakan Özer: 2021'in sonunda kütüphanesiz bir okul bırakmadık
Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini aştı
Başkan Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi!
Kenya'nın 5'inci Devlet Başkanı William Ruto oldu
Türkiye genelinde eş zamanlı 'çök-kapan-tutun' tatbikatı yapılacak
'Türkiye'nin 1974'teki müdahalesi yasal ve meşru'
İstanbul Boğazı sağanak yağışın ardından renk değiştirdi
Öğrenci affı başvuruları başladı
Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti
İngiltere, Moderna'nın güncellenmiş Kovid-19 hatırlatma dozuna onay verdi
"AB'nin nükleer anlaşma taslağına ilişkin yanıtımızı gece yarısına kadar bildireceğiz"
Japon İmparatoru, savaş tahribatlarının yeniden yaşanmamasını umuyor
Diyarbakır annelerinden Üçdağ: Oğlumu almadan gitmem
15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:42:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 23:42:00

Bakan Koca'dan intern doktorların ücretlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemeleri asgari ücret düzeyine çıkaracak düzenlemenin, Meclis'ten çıkarılacak yasayla uygulamaya konacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."

KOCA'DAN "BEYAZ REFORM" PAYLAŞIMI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda ise şu sözlere yer verdi:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Doktor sosyal medya
Talia Ceyda'ya benziyor

Talia Ceyda'ya benziyor
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
İkilinin mesafe sorunu

İkilinin mesafe sorunu
Venedik tatili

Venedik tatili
Hayvan dostu Melike

Hayvan dostu Melike
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar
Akşam yürüyüşü

Akşam yürüyüşü
Evlilik kararı

Evlilik kararı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes