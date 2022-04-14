Bakan Koca'dan hastanede tedavi gören çocuklara ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi ve kentteki hastaneleri ziyaret eden Koca, hastane personeliyle iftar yaptı.

ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ

İftar sonrası Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret eden Koca, onlara çeşitli hediyeler verdi.

"DİLERİM BAYRAMA KALMAZ, TEZ ŞİFA BULURLAR"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Sakarya programının en biricik ziyareti. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsünde tedavi gören çocuklarımızın yanına gittik. Durumları hakkında bilgi aldık, kendileriyle az çok sohbet ettik. Dilerim bayrama kalmaz, tez şifa bulurlar. Aileler, çocuklar bayramı gönlünce yaşar" dedi.