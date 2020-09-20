Bakan Koca'dan 'grip' uyarısı! "İki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım"
Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı. Bakan Koca, "Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.
Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım. pic.twitter.com/fJ5Xi9CFKK— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2020
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