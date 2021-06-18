Bakan Koca'dan geri sayım mesajı

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18 Haziran 2021 Cuma 14:16:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 15:06:00

Bakan Koca müjdeyi verdi! Geri sayım başladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Koca Aşı programı aşı
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