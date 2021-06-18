Bakan Koca'dan geri sayım mesajı

Bakan Koca müjdeyi verdi! Geri sayım başladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısının tamamlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadesini kullandı.
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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