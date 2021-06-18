Bakan Koca'dan geri sayım mesajı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50'SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021