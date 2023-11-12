Bakan Koca'dan Gazze'ye gönderilen yardımlar hakkında yeni açıklama

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, geminin seyir halindeki görüntüsüne yer vererek, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." ifadesini kullandı.

Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor. pic.twitter.com/9ZAKPCHNJa — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2023