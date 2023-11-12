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12 Kasım 2023 Pazar 18:56:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 18:56:00

Bakan Koca'dan Gazze'ye gönderilen yardımlar hakkında yeni açıklama

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen sağlık malzemelerini taşıyan geminin bu gece Mısır'a ulaşacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, geminin seyir halindeki görüntüsüne yer vererek, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü bu gece Mısır'a varıyor." ifadesini kullandı.

Etiketler : BAKAN KOCA AÇIKLAMA GAZZE YARDIM
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