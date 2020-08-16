Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu sonucu bekliyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika Koronavirüs açıklaması. Bakan Koca, dün son 45 günün en yüksek Koronavirüs vaka sayısını açıkladıklarını belirttti. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada Bakan Koca "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter adresinden bir son dakika açıklamasında bulundu.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.