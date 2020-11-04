Bakan Koca'dan filyasyon uyarısı: Kimseyi atlamayın

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04 Kasım 2020 Çarşamba 00:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 00:03:00

Bakan Koca'dan filyasyon uyarısı: Temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs testi pozitif çıkanlara, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı saran koronavirüsle ilgili vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, koronavirüs testi pozitif çıkanlara çağrı yaptı. Koca açıklamasında, "Koronavirüs testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin" dedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"KOVID-19 testiniz pozitif çıktıysa belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız. Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi COVID-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın."

Etiketler : bakan koca KORONAVİRÜS vaka sayısı test
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