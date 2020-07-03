Bakan Koca'dan fabrika patlamasına ilişkin zehirli gaz uyarısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın meydana geldiği bölgeye intikal etti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'da incelemeler sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Sakarya Hendek’te, havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan zehirli gazlara karşı tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.