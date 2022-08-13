VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayraktar TB2 posta pulunda: Litvanya'nın en popüleri
Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin içeriğine ilişkin paylaşım
Aliyev: Karabağ'daki Ermenilerin hak ve güvenlikleri sağlanacak
Ayvalık açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Avcılar'da fabrika yangını
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Merve Tuncel tarihe geçti
Pelosi'den Cumhuriyetçilere "FBI'ya yönelik söylemleri yumuşatın" çağrısı
Avrupa'daki orman yangınları en yoğun seviyeye ulaştı
Maymun çiçeği varyantlarının isimleri değişti
Trump'ın evini basan FBI'ın nükleer silahlarla ilgili belge aradığı iddia edildi
Bakan Soylu iddialara yanıt verdi: İftira sahiplerini özür dilemeye davet ediyorum
İsrail güçleri 7 Filistinliyi yaraladı
Bakan Kurum: Konut projesi sayesinde konut fiyatları ve kiralarda düşüş başladı
FBI ofisine girmeye çalışan saldırgan öldürüldü
Bakan Nebati: ÖTV konusu gündemimizde yoktur
Alman hükümeti enerji tasarrufu için yeni önlemler alacak
Tayvan, Patriot füzeleri için ABD ile anlaşma yaptı
Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile güçlü dayanışma mesajı
MİT 'tepeden' çizik atıyor: 1 ayda 6 sözde yönetici etkisiz hale getirildi
İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki teröristin keşif görüntüleri ortaya çıktı
Hisarcıklıoğlu: Ara buluculuk merkezlerinin kurulmasıyla devrimsel bir adım atıldı
Emine Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile Okulu Projesi'ne aileyi güçlendirme motivasyonuyla ba...
Kadıköy'deki izinsiz gösterilere ilişkin 25 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:42:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2022 Cumartesi 00:42:00

Bakan Koca'dan 'Ek Ödeme Yönetmeliği'nin içeriğine ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Ek Ödeme Yönetmeliğini "beyaz reform" olarak nitelendirerek "Bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi. Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımında, "bir süredir bitkisel hayatta olan performans sisteminin fişi çekildi." değerlendirmesinde bulunan Koca, şunları söyledi:

"Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna 'beyaz reform' diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz."

"TEŞVİK ESASLI YENİ BİR MODELE GEÇİLDİ"

Koca, "Performansa göre Ek Ödeme Yönetmeliği"nin yürürlükten kaldırıldığını belirterek ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildiğini vurguladı.

Yönetmeliğin içeriğine ilişkin ise Koca, "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak" ifadelerini kullandı.

Koca, döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturulduğunu ve 15 Ağustos'tan itibaren ödenecek olan taban ödemesinin, eylül ayı itibarıyla maaşla birlikte bordroda yer alacağını belirterek "Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek" ifadelerine yer verdi.

Taban ödemesinin memur maaşı artışına göre düzenlir artacağının, mahsup edilmeyeceğinin altını çizen Koca, "Böylece sağlık çalışanlarının aylığı memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödemesinden oluşacak" sözlerini kullandı.

Öte yandan, poliklinik hizmetlerinin teşvikte ağırlığının artırılacağını yazan Koca, çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyetinin dikkate alınacağını ifade etti.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Resmi Gazete
"Virüs yine cirit atıyor"

"Virüs yine cirit atıyor"
Sefo enerjisi

Sefo enerjisi
Kapanış ikilisi

Kapanış ikilisi
Buruk kutlama

Buruk kutlama
Zayıflamak için cihaz taktı

Zayıflamak için cihaz taktı
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Listelere hızlı giriş

Listelere hızlı giriş
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes