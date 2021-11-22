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22 Kasım 2021 Pazartesi 23:24:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 23:25:00

Bakan Koca'dan "Dünya Diş Hekimliği Günü" mesajı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Koca, "Eğitimleri, teknoloji kullanımına hâkimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor. Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimleri Gününü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum" dedi.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı sosyla medya
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