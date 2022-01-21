Bakan Koca'dan doktor Ertan İskender'i yaralayan kişinin ceza almasına yönelik açıklama
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan hekim Ertan İskender'in bıçakla yaralanmasına ilişkin davada verilen 16 yıl 2 ay hapis cezasını değerlendirdi.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir asistan hekimi bıçakla yaralayan sanık Bayram N. 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Bu kararın, sağlıkta şiddet suçunu hafife alan ve suça eğilimi olan kişilerce asla unutulmaması gereken bir karar olduğuna inanıyoruz."
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