Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

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31 Ekim 2020 Cumartesi 10:13:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 10:13:00

Bakan Koca'dan depremle ilgili SABİM paylaşımı: Yakınlarınız için alo 184'ü arayın

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Sağlık Bakanı Koca, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremle ilgili 184 SABİM Hattından bilgi alınabileceğini söyledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir İzmir deprem SABİM Alo 184
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