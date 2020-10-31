Bakan Koca'dan deprem paylaşımı: Yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın

Bakan Koca'dan depremle ilgili SABİM paylaşımı: Yakınlarınız için alo 184'ü arayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremle ilgili 184 SABİM Hattından bilgi alınabileceğini söyledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."