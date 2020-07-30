Bakan Koca'dan, 81 İl Sağlık Müdürüne bayram uyarısı

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30 Temmuz 2020 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 15:09:00

Bakan Koca bayram öncesi uyardı! 81 ile Kurban Bayramı uyarısı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla görüştüğü 81 İl Sağlık Müdürüne, bayram boyunca belirlenen tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi ve salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 İl Sağlık Müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün sebepleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı.

'KALABALIKLAR OLUŞMAMALI'

Bakan Koca, İl Hıfzısıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlattı ve bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Koca, koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını iletti. Bakan Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi. Toplantı sonunda İl Müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

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