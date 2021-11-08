VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan 40 bin atama açıklaması
Türkiye'de 27 bin 824 yeni vaka tespit edildi
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
ABD, Meksika ve Kanada sınırlarını 'tam aşılılara' açtı
Başkan Erdoğan'dan İYİ Partili Türkkan'a küfür tepkisi
Karabağ Zaferi mesajı: Şanlı günü tebrik ediyorum
"Türkiye Cumhuriyeti ile eşzamanlı adımlar atacağız"
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın yerine gelen isim belli oldu
Çözüm için en iyi yol: ABD'nin gerçekleri itirafı
İYİ Parti'den "hata" çıkışı!
Namlunun ucundalar
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın ilk etabında test sürüşleri başladı
Safranımız da oldu!
Türkiye'nin en hızlısı olacak!
Rusya'dan Bayraktar TB2 SİHA itirafı
İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Yerli S-400 geliyor!
4 ilde eş zamanlı operasyon
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın cezası belli oldu
AK Partili Elitaş cebindeki fişi çıkardı: Araştırmak, incelemek lazım
ABD Donanmasına karşı savaş hazırlığı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a çağrı
Bilal Erdoğan'ın takdimi ile 8. GİV girişimcilik ödülleri sahiplerini buldu
Turkcell sponsorluğunda hızlı tüketim ve perakende sektörünün yarını zirvesi gerçekleşecek
08 Kasım 2021 Pazartesi 23:46:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 23:46:00

Bakan Koca'dan 40 bin atama açıklaması

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 40 bin sağlıkçı atamasını duyurmasının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, "40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 40 bin sağlık personeli atamasına ilişkin açıklama yaptı.

"40 BİN ARKADAŞIMIZ HALKIMIZIN HİZMETİNDE OLACAK"

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptı. Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yeni sağlık çalışanı arkadaşlarımızın atama kararı alındı. 40 bin arkadaşımız, nitelikli eğitimleri ve sorumluluk duygularıyla halkımızın hizmetinde olacak. Şimdiden, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Etiketler : bakan koca sağlık bakanı sosyal medya atama sağlık personeli
Evirgen'den aşk itirafı

Evirgen'den aşk itirafı
"Hayal görüyor"

"Hayal görüyor"
Asık suratlı Irmak

Asık suratlı Irmak
‘Çöz Beni Aşkım'

‘Çöz Beni Aşkım'
"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"

"Senaryo geldiğinde tereddüt ettim"
Hayalini gerçekleştirdi

Hayalini gerçekleştirdi
İki farklı Sinem

İki farklı Sinem

"Evlenebiliriz"

"Evlenebiliriz"
Üçüncü kez annelik mutluluğu

Üçüncü kez annelik mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER