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Bakan Koca'da sürücülere uyarı: Ambulansın peşine takılmayın
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07 Temmuz 2023 Cuma 08:03:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 08:03:00

Bakan Koca'da sürücülere uyarı: Ambulansın peşine takılmayın

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir kazaya ait görüntüleri paylaşarak, sürücüleri, trafikte hızlı ilerlemek için ambulansların peşine takılmamaları konusunda uyardı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nasılsa önümde ambulans var, bana bir şey olursa kurtarırlar'. İstanbul'da yaşanan bu kazanın benzerlerinden kaçınmak için trafikte ambulansın peşine takılmaktan ve takip mesafesi kuralını ihlal etmekten kaçınılmalı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı ambulans
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