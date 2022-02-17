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17 Şubat 2022 Perşembe 23:31:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 23:32:00

Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ı ziyaret etti.

Bakan Koca, ziyaret sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "YÖK Başkanımız, değerli bilim adamı Prof. Dr. Erol Özvar'ı makamında ziyaret ettim. Tıp ve sağlık bilimleri alanında eğitim alan öğrencilerimizin öğrenim şartları, eğitim müfredatları ve uzmanlaşmada imkânlar üzerinde fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Erol Özvar
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