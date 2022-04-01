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Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Bakan Koca: Yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.