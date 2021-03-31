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31 Mart 2021 Çarşamba 00:52:00 - Güncelleme:31 Mart 2021 Çarşamba 00:52:00

Bakan Koca: Yerli aşı ve sprey son aşamada

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin yaptığı bir açıklamada; "Yerli aşı ve sprey son aşamada" ifadelerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çalışmalarına ilişkin konuştu. Koca, öğretmenlerin ardından emniyet, jandarma, hakim ve savcıların da bu hafta sıraya konulacağını söyledi. BioNTech aşısı için hiçbir tıbbı medikal, yan etkide sorumluluk kabul edilmediği için onay formu imzalanması gerektiğini anımsatan Bakan Koca, bu aşının isteğe bağlı olduğunu, olmak istemeyenlerin Çin aşısı olabileceğini belirterek şöyle konuştu:

BIONTECH AŞISI İSTEĞE BAĞLI

"Aşı sırası gelen vatandaşlarımız 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde, Sinovac aşısını olabilir. Ancak iki dozu da aynı aşıdan olma zorunluluğu var."

Türkiye'ye gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Koca, Çin'in yerli aşıya destek verdiğini belirti. Burundan tek doz olarak uygulanan sprey aşı üzerinde 1 yıldır çalışıldığını belirten Koca, "Dünyada bu anlamda ilk olacak" dedi. Koca, nisanda Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli aşının Faz-3 ve yaygın kullanımına geçileceğini belirtti. Yerli aşının fikri mülkiyet haklarının Sağlık Bakanlığı'na ait olduğu öğrenildi.

Rus aşısı 'Sputnik V' ile ilgili imzaların atılmadığını belirten Koca, önümüzdeki 2 ay içinde aşıların gelmesini beklediklerini ifade etti. Koca, Türkiye'de 0-9 yaş aralığında vakaların arttığı yönündeki iddialara "Belirgin bir artış yok" dedi. Aşılananların vakalara yansıdığına dikkat çeken Koca "Toplam vakal oranı %20'den 16.8'e düştü. Aşılandıkça daha da düşüyor."

TERAVİH NAMAZLARI TEDBİR ALINIP KILINACAK

Ramazan önlemleri: ''Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak, önlemler alınarak kılınmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar zaten yasaklandı."

Burun spreyi yerli aşı: 'Virüsün girişini önleyen ve tek doz uygulanan aşı için 2-3 hafta içinde üretim yapılacak. Ankara Şehir Hastanesi'nde Faz-1 çalışmasını gönüllülere hızla başlatmış olacağız."

Etiketler : teravih namaz aşı çalışmaları bakan koca
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