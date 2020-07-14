Bakan Koca: Yaz gelince virüs etkisini kaybetti algısı yanlıştır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yaz gelince virüs etkisini kaybetti algısının yanlış olduğunu belirterek, "İtibar eden risk alır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili toplumda yaygın olan "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" algısının yanlış olduğunu ifade etti.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.' Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı."
“Yaz gelince virüs etkisini kaybetti.” Kulaktan kulağa yayılan bu söylenti yanlıştır. İtibar eden risk alır. Salgının küreselliği, virüsün etkisinin mevsimsel olmadığını kanıtlıyor. Vakalar, farklı mevsimlerde benzer seyrediyor. Virüsün etkisini kaybetmesi şu an tedbirlere bağlı. pic.twitter.com/uivpAlfhFc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2020
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