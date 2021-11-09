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09 Kasım 2021 Salı 20:16:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 20:16:00

Bakan Koca: Yaralanan 13 kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'da bir binanın çökmesi sonucu yaralanan 13 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya merkezde bir binanın çökmesi sebebiyle 13 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Olay yerinde 28 ambulans ve 2 UMKE ekibi görevlendirilmiştir. Geçmiş olsun Malatya, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : bakan koca malatya umke
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